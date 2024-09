Accusato di maltrattamenti. Assolto dopo un’odissea

Per più di quattro anni è stato etichettato come un uomo che aveva maltrattato moglie e figli, ma alla fine, a conclusione della lunga odissea e di un drammatico processo, le accuse contro di lui sono cadute ed è stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. E’ la storia del calvario vissuto da L.M. di Grottazzolina che, difeso dall’avvocato Massimo Monaldi, è comparso davanti al gup del tribunale di Fermo dopo essere stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia nel giugno 2020. La vicenda inizia quando una sera L.M. rientra a casa dopo una lunga giornata di lavoro e non trova nessuno. Sul tavolo della cucina c’è un biglietto con su scritto: "Non ti preoccupare per noi, stiamo bene". Sul momento non riesce ad avere contezza di ciò che è accaduto alla sua famiglia, dove siano la moglie e i figli. Il primo pensiero e che la madre sia scappata e abbia portato con sé i figli: il timore di non rivederli più lo assale e lo getta in uno stato di disperazione. Il giorno successivo contatta il suo legale di fiducia, l’avvocato Monaldi, anche lui di Grottazzolina. Gli racconta il dramma che sta vivendo, gli chiede di attivarsi con la massima celerità per avere informazioni su cosa sia accaduto alla famiglia. Emerge così che c’è un procedimento penale nei suoi confronti per maltrattamenti in famiglia presso la Procura di Fermo , ma che si è attivata anche la Procura per i minorenni di Ancona, che ha chiesto di affidare i minori ai servizi sociali e di effettuare valutazioni sulla capacità genitoriale. L’avvocato Monaldi invia memorie al tribunale per i minorenni in difesa del suo assistito e manifesta la più ampia disponibilità a collaborare. L.M. riesce ad avere le prime notizie ufficiali sulla sua famiglia in occasione del primo colloquio con gli assistenti sociali del Comune di Fermo, a distanza di circa un mese dall’accaduto. Il rapporto di coppia stava vivendo una crisi, ma nulla poteva far presagire un tale epilogo, tanto più che, nell’imminenza della scomparsa della famiglia, l’uomo non aveva avuto spiegazioni da nessuno in merito a ciò che gli veniva contestato e per quale ragione la sua la moglie e i figli fossero stati allontanati da casa. A distanza di oltre un anno L.M. ottiene il permesso di vedere il figlio minore per la prima volta. Nel novembre 2023 il tribunale per i minorenni dispone l’archiviazione del fascicolo nei suoi confronti. Infine, a distanza di quasi un anno arriva anche l’assoluzione per i maltrattamenti nei confronti della moglie. E’ la fine di un incubo per un uomo che, per oltre quattro anni, ha avuto addosso il marchio dell’infamia, che ha sopportato con pazienza il tempo occorso per vedere la conclusione giudiziaria di questa triste vicenda. Fabio Castori