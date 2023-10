Acido in faccia per debiti di droga: condannato a tre anni e due mesi

Lo aveva fermato al bar per riscuotere debiti legati alla droga e gli aveva sequestrato una somma di denaro che aveva appena vinto ai videogiochi. La cosa non era andata giù, però, a quel 30enne tunisino, che se n’era andato, si era procurato una boccetta di acido e l’aveva gettata in faccia al connazionale che gli aveva preso i soldi. Il nordafricano autore del deprecabile gesto è comparso alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e due mesi per lesioni personali aggravate.

Il fatto risale al 2017 ed erano da poco passate le 12.30 quando l’imputato aveva vinto un jackpot di circa cento euro giocando ad una slot machine all’interno di bar di Lido Tre Archi. Un suo conoscente e connazionale, che vantava un credito per alcune dosi di droga, si era impossessato della metà della somma e poi se n’era andato. Quell’atteggiamento non era andato giù al 30enne tunisino che, per vendicarsi del torto subito, era uscito dal locale, si era procurato una boccetta piena di acido e aveva atteso che anche il suo connazionale se ne andasse dal bar, per poi assalirlo alle spalle. Non aveva fatto però i conti con la prontezza di riflessi del suo antagonista, che, accortosi dell’agguato, era riuscito a neutralizzare il 30enne tunisino ed era rimasto ferito solo lievemente.

Sul posto erano prontamente intervenuti i carabinieri che avevano subito indentificato l’autore dell’aggressione, anche lui finito poi in ospedale perché raggiunto dagli schizzi dell’acido durante la colluttazione. Nonostante nessuno dei due uomini coinvolti avesse voluto presentare denuncia, raccontando una versione dei fatti poco credibili, erano scattate le indagini d’ufficio, che aveva ricostruito in fatti anche grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza.

f. c.