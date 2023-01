Acqua e fogne, un milione di interventi

"Intratteniamo rapporti ottimi e ci riteniamo soddisfatti dei lavori che svolge a Porto San Giorgio e nei Comuni del Fermano specie a quelli della vicina Fermo con l’inevitabile ma positivo coinvolgimento della nostra città", sono le parole di apprezzamento che il sindaco, Valerio Vesprini, usa nei confronti del Ciip spa, Consorzio idrico del Piceno e rivolge anche al suo presidente Pino Alati. Lo fa prendendo spunto dal fatto che il prossimo Consiglio comunale di Porto San Giorgio sarà chiamato ad esaminare e dare gli indirizzi in merito al bilancio preventivo, la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2023 dello stesso Ciip.

Porto San Giorgio partecipa con il 5,29% delle azioni alla società del Consorzio idrico la cui ragione sociale notoriamente si esplica con attività nel campo della gestione del servizio idrico integrato e nel settore delle energie rinnovabili. Il sindaco rende noto che: "Il nostro Comune e il Consorzio idrico portano avanti una serie di interventi di grande rilievo riguardanti le condutture idrica e fognaria di Porto San Giorgio ed ha in programma interventi di sollevamento fognario".

Il tratto interessato da questo punto di vista è all’altezza delle concessioni balneari Tropical e Canto do Mar con ultimazione dei lavori prevista entro il prossimo mese di marzo. A seguire ed entro i primi mesi di quest’anno verranno realizzati allacci alla rete nei pressi di via Nazario Sauro. A detta di Vesprini: "Il confronto tra Giunta e il Consorzio vedrà la città al centro di rilevanti investimenti per una somma complessiva stimabile in più di un milione di euro". "Nel Piano d’ambito approvato lo scorso mese di novembre – aggiunge –, sono state inserite due opere di estrema importanza: in contrada via Valloscura, a ridosso del centro neocatecumenale, realizzazione di un tratto fognario; lungo via Annibal Caro rifacimento del collettore fognario. Altra opera di rilievo il rifacimento della condotta distributrice e gli allacci in varie zone tra cui: via Oberdan, viale della Vittoria, via Sauro, Via Properzi, via Petrarca, via Pirandello e via Michelangelo". Il primo cittadino ribadisce che: "Il continuo confronto, portato avanti lontano dai riflettori, ha permesso di ‘cristallizzare’ questi progetti di estrema importanza per la città e il Comune ha sostenuto il lavoro dei tecnici, che seguono l’iter per poter concludere le opere nel triennio 2023-2025". Termina il sindaco dichiarando di ritenersi "soddisfatto e ottimista".

Silvio Sebastiani