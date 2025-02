"Acqua per San Tommaso e Torrione"

A distanza di 50 anni, se non di più, è stata trovata una soluzione per portare l’acqua alle 70 utenze della zona San Tommaso e Torrione (attualmente servite da pozzi) e, stando ai tempi previsti dal sindaco, non è improbabile che la nuova linea di distribuzione dell’acqua diventi realtà già per Pasqua. Non solo: siccome si tratterà di realizzare anche gli allacci alle abitazioni che insistono lungo i poco più di due km della condotta, è stato fissato un incontro con i residenti per giovedì, presso la scuola circense Takimiri, presenti anche tecnici del Tennacola e impresa che effettuerà i lavori. "E’ un importante risultato che abbiamo ottenuto grazie a un lavoro sinergico con Tennacola spa, grazie al Cda e al nostro rappresentante, Leonardo Apolloni, per risolvere un problema storico – ha annunciato il sindaco Endrio Ubaldi – che riguarda una zona che da troppo tempo aspettava di avere l’acqua".

In sostanza, si tratta di realizzare una nuova condotta idrica in località Torrione, per un tratto di 2030 metri lineari, di cui 680 metri comunali (la strada che conduce al laghetto). L’acqua arriverà alle famiglie che abitano in quella zona partendo, da una parte, dalla derivazione della confinante zona San Tommaso (Comune di Monte San Giusto, anch’esso servito dal Tennacola), dall’altra da una linea esistente nella zona ‘dei castori’ che si ferma all’ex scuola rurale. Da questa settimana partono i lavori del Tennacola. Riguardo i costi di intervento, il Comune compartecipa con 70mila euro, "il resto è a carico di Tennacola. I costi per gli allacci dei privati saranno spiegati nell’incontro pubblico di giovedì".

Siccome ci saranno degli scavi da fare nel tratto di strada interessato, è stato pensato anche al ripristino dei luoghi: "Abbiamo sincronizzato i tempi con la Provincia che ha impegnato 100mila euro per sistemare alcuni tratti ammalorati sul lungo Chienti (circa 500 m) e che darà il via ai lavori appena conclusi quelli per la nuova condotta, mentre per la strada di nostra competenza (quella verso il laghetto) interverremo l’anno prossimo perché nel frattempo daremo il via anche ad alcuni interventi, appunto, nell’area del laghetto" ha concluso Ubaldi, precisando anche che questa opera non era prevista nel programma elettorale "ma ci siamo confrontati per mesi con il Tennacola per trovare una soluzione a una esigenza annosa e, penso che per Pasquale, la zona sarà servita dalla nuova linea idrica".

Marisa Colibazzi