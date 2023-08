"Acqua Tinnea, riparte la produzione"

I ristoranti gli andavano un po’ stretti. E allora Rino Mini è tornato al suo vecchio ’amore’. Cedute le quote di maggioranza della Galvanina nel 2019 (un affare da 80 milioni di euro), Mini ha comprato all’asta la sorgente di Monterfortino e il vicino stabilimento che produceva l’acqua minerale Tinnea. È un marchio storico l’acqua Tinnea, ricavata dalla fonte sui monti Sibillini. L’azienda è caduta in disgrazia 7 anni fa. Dopo il fallimento, lo stabilimento è andato più volte all’asta. Mini ha atteso che il prezzo fosse quello giusto per fare l’offerta vincente: si è assicurato l’azienda, la sorgente e un terreno adiacente per poco meno di un milione di euro. Infatti c’era un tempo in cui a Montefortino esistevano due stabilimenti di acqua minerale la Fonte Gallo e l’Acqua Tinnea e davano lavoro in paese ma anche nei borghi del circondario, esportando le loro bottiglie in tutta Italia. Erano un motivo d’orgoglio e una grande risorsa da punto di vista economico. Oggi di queste due aziende rimangono solo i loro due ex stabilimenti da molti anni chiusi. Ma adesso un segno di speranza c’è e arriva da Rimini.

Dopo la vendita di Galvanina e i ristoranti aperti a Rimini, Santarcangelo e San Marino, cosa l’ha spinta a tornare al mondo delle acque minerali?

"È il mondo in cui sono cresciuto. Ho atteso il momento giusto e l’occasione giusta. Quando ho ceduto Galvanina (al fondo americano Riverside, ndr) dovevo rispettare un periodo di ’non concorrenza’, in cui non potevo più operare nel settore delle acque minerali. Quel periodo è passato, nel frattempo si è presentata la possibilità di investire su questa azienda marchigiana. Abbiamo firmato il rogito pochi giorni fa".

Quando si partirà con la produzione?

"Noi contiamo di avviare la produzione entro il 2023. Lo stabilimento è chiuso da parecchi anni, andrà sistemato e riqualificato. Abbiamo grandi progetti: sarà uno stabilimento molto green con pannelli fotovoltaici, tecnologie all’avanguardia per l’ecosostenibilità e il risparmio energetico, l’uso della fitoterapia. E ai dipendenti che vivono vicino vorremmo dare auto elettriche, per non inquinare".

Addirittura?

"Sì, vogliamo farne uno stabilimento modello. La fonte di Montefortino è di grande qualità, la produzione sarà rivolta non solo all’Italia: vogliamo rivolgerci soprattutto al mercato internazionale. In azienda a gestire l’attività ci sarà anche mio figlio, che sta completando gli studi".

Manuel Spadazzi