Acquarium brinda a 40 anni di successi

Per celebrare il quarantennale della fondazione, anni trascorsi a gestire la piscina comunale intitolata a un socio prematuramente scomparso, Fausto Patrignani, i soci della cooperativa Acquarium rimandano alle prossime settimane anche se, prima della pausa agostana e a chiusura di una intensa estate trascorsa con centinaia di ragazzini (nella settimana centrale di luglio, fino a 230) nei camp estivi, si sono regalati un momento di festa tutto per loro. Un’occasione utile per tracciare un bilancio dell’estate, per programmare la ripresa delle attività, per cercare personale per rimpolpare lo staff tecnico e per continuare a inseguire un obiettivo ambizioso: realizzare un’area benessere. "Ripartiamo il 28 agosto con altre due settimane dei campus – spiega Gianni Ripa, storico presidente di Acquarium - e dallo stesso giorno e fino al 1 settembre, apriamo le iscrizioni per i corsi in vista della ripresa della normale attività, il 4 settembre".

Sul reclutamento di nuovo personale, Ripa spiega: "Stiamo già lavorando con un parco istruttori molto nutrito, in cui c’è chi lo fa in maniera professionale e a tempo pieno, e chi invece saltuariamente, magari per due ore a settimana, perché universitario. Dobbiamo completare il puzzle degli orari a copertura dei molti corsi per cui la nostra ricerca di personale è mirata per coprire determinate giornate e fasce orarie". La sottolineatura di Ripa: "Per lo staff siamo una delle pochissime strutture che hanno soci della cooperativa che sono anche dipendenti, oltre a tanti collaboratori sportivi".

Le figure richieste sono, oltre a istruttori di nuoto, insegnanti di acquaticità (da 0 a 3 anni) e acquafitness. E poi c’è quel sogno che l’Acquarium accarezza da tempo, essendo il giusto completamento di una operazione che tra ristrutturazioni, ampliamenti, arredi e altro ha comportato un investimento di oltre 1,5milioni di euro: "Abbiamo già acquistato tutto il necessario per sauna, idromassaggio e quant’altro – aggiunge Ripa – ma dobbiamo allestire una struttura di 60 mq, peraltro già predisposti per poterlo fare. I nostri obiettivi sono chiari e precisi: puntiamo a realizzare un centro completo che lavori, a pieno ritmo, 320 giorni all’anno". Un’area benessere sulla quale puntare anche per aumentare l’appeal domenicale, giornata in cui statisticamente gli accessi sono ridotti e non consentono di ammortizzare appieno i costi ‘vivi’ della struttura.

Marisa Colibazzi