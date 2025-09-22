Acquaroli a Fermo: "Cinque anni fa qui avevamo trovato un territorio sfiduciato"

Arriva puntuale a Piazzale Azzolino Francesco Acquaroli, è il primo passaggio del Governatore della Regione a Fermo, di fronte ad una platea di simpatizzanti, amministratori, sindaci e assessori del territorio, a partire dal padrone di casa, il sindaco Calcinaro, il presidente della Provincia Ortenzi, tra sorrisi e abbracci, con una forte mobilitazione a sostegno del presidente che chiede di proseguire il lavoro iniziato. Sale sul palco tra gli applausi: "Un entusiasmo grande qui a Fermo, sono giorni molto impegnativi, questo clima è fondamentale per ricaricare le pile e trasmettere il messaggio più importante, quello che abbiamo realizzato in questi anni e che vorremmo fare nei prossimi". Acquaroli ricorda di essere passato qui a Fermo in altre occasioni ma un passaggio era doveroso: "Cinque anni fa abbiamo trovato un territorio sfiduciato, rassegnato, per le umiliazioni subite e le mancate risposte. Volevamo dare la percezione che in questa piccola ma straordinaria regione si potesse tornare a sognare in grande". Parla subito della riforma della sanità: "Elemento dirimente, Asur aveva perso la sua aderenza con la realtà, era un’azienda centralizzata che non dava risposte ai territori. Abbiamo riformato costruendo cinque aziende sanitarie territoriali, con l’obiettivo di far funzionare quello che c’era e ricostruire quella parte di territorio che era venuto a mancare. In questa città ad esempio c’era un grande flusso verso altre regioni, dovevamo capire la domanda a cui non si riusciva a rispondere, penso all’emodinamica. Era un flusso continuo e oggi abbiamo qui l’emodinamica". Parla di anni intensi, di un territorio smantellato da ricostruire, per esempio con 50 punti salute che sono presidi per chi ha bisogno di interfacciarsi più di frequente con la sanità, oltre alla farmacia dei servizi, con un pensiero per tutti i professionisti che lavorano nella sanità e sono riusciti ad aumentare tutte le prestazioni erogate del 15 per cento. Le responsabilità delle difficoltà sono di tutti i governi che dal 2012 al 2020 hanno tagliato risorse, ribadisce Acquaroli che alla sanità dedica un grande spazio nel suo discorso ai fermani. E ancora, l’utilizzo accorto e importante dei fondi europei. Altro tema, le infrastrutture, a Fermo dove più si soffre: "Non è stata realizzata una sola infrastruttura importante negli ultimi 50 anni, che fosse degna della nostra capacità industriale. A Fermo e ad Amandola sono arrivati in totale 70 milioni per le infrastrutture sanitarie, 4 miliardi e mezzo di opere già progettate, cantierate o in via di cantierazione, mille e 300 opere".

Angelica Malvatani