Acquaroli consegna il ’Picchio’ alla tennista Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto, tennista di Fermo, è stata accolta a sorpresa dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per congratularsi per il suo primo Wta vinto a Losanna e per il 30° posto nel ranking mondiale. Gli è stata consegnata il Picchio, simbolo della Regione.