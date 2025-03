Acquaroli e la sanità nel Fermano, evento con i sindaci del territorio

Fermo, 24 marzo 2025 – Sala gremita da cittadini, da tanti sindaci e amministratori locali del Fermano, tra cui il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, e da numerosi operatori sanitari tra medici, infermieri, farmacisti e professionisti del settore.

“Un segnale chiaro e tangibile, ha sottolineato il consigliere comunale Gianluca Tulli, che conferma quanto l’impegno del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sul tema della Sanità sia riconosciuto e condiviso dal territorio”.

Si è tenuto al nuovo Auditorium Its Smart Academy all’ex Mercato coperto l’evento sulla Sanità nel Fermano promosso dal Circolo comunale di Fratelli d’Italia Fermo ed in particolare dallo stesso Tulli, con il supporto di tutto il coordinamento provinciale. Ad apertura dell’incontro è stato trasmesso un videomessaggio di saluto del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato.

Presente in sala anche Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La prima parte dell’evento è stata riservata ai saluti istituzionali del partito a tutti i livelli, prima del discorso del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: “Ci siamo trovati a gestire una sanità pubblica in profondo stato di crisi, ereditata dalla precedente amministrazione. Un sistema fallimentare che si stava allontanando dai territori per andare verso un modello di ’sanità unica’, distante dalle reali esigenze delle comunità locali. Abbiamo lavorato per colmare il drammatico gap delle liste d’attesa acuitosi durante il periodo pandemico”.