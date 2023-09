Acquaroli: "Servono forti strategie per vivere le trasformazioni"

’Digital Fashion: sfide e opportunità per il Made in Marche’ è il tema del convegno organizzato dalla Regione Marche, dalla Camera di commercio, da Linea e dall’Agenzia Turismo e Internazionalizzazione. L’incontro è stato un momento di riflessione e di analisi sulle opportunità legate all’innovazione quale volano per lo sviluppo dell’intero settore calzaturiero. È emerso chiaramente che tecnologia e moda, costituiscono un binomio inscindibile. "Viviamo momenti di grande trasformazione che richiedono forti strategie complessive per conferire, alla nostra manifattura, nuove competenza che consentano di accrescere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di processi produttivi – ha evidenziato il presidente Francesco Acquaroli –. Strumenti ormai imprescindibili per aggredire nuovi mercati e per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione. Come pure essenziali sono le strategie legate al credito, necessarie per la competitività della nostra manifattura".

Il presidente ha rimarcato il ruolo che sta giocando la Svem (Sviluppo Europa Marche) e la Camera di commercio guidata dal presidente Gino Sabatini per dare supporto al territorio, ai distretti e alle imprese, con una progettazione che parta anche dal basso". L’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini ha sottolineato come "l’innovazione e la transizione digitale diventano indispensabili per la competitività delle imprese calzaturiere. Attraverso le risorse europee e i fondi del Pnrr puntiamo ad ammodernare il modello Marche. La crescita del segmento produttivo moda e calzature e degli altri settori strategici del tessuto economico marchigiano può beneficiare di un programma denso di interventi, tra i quali il primo bando da 45 milioni di euro della nuova Programmazione 2021-27 che riguarda la ricerca industriale; primo passo di un percorso che deve portare le nostre aziende a entrare nel mercato con prodotti innovati e altamente competitivi". Altro bando di prossima uscita, ha concluso l’assessore, "con una dotazione di 28 milioni di euro, finanzierà progetti di innovazione e di diversificazione di prodotto o di servizio realizzati dalle Pmi marchigiane che operano negli ambiti della Strategia di specializzazione, comprese quelle del Sistema moda e persona". Al convegno hanno partecipato, tra gli altri la presidente Assocalzaturifici Giovanna Ceolini e i consiglieri regionali Andrea Putzu, Mirko Bilò e Marco Marinangeli.

v. b.