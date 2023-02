Acquisiti oggetti da esporre al museo di storia e tradizioni

Procede con una certa speditezza la realizzazione del Museo della Storia e delle Tradizioni che l’amministrazione intende realizzare nei locali dell’ex convento degli Agostiniani. Dopo il conferimento di un apposito incarico di curatrici a due professioniste esperte nell’allestimento dei musei, nei giorni scorsi sono stati acquisiti degli oggetti sicuramente importanti che saranno esposti nei locali del costituendo Museo. "Inoltre, si sta costituendo un comitato promotore con importanti personalità del mondo culturale, istituzionale, del lavoro e del volontariato che collaborerà con le progettiste per la realizzazione vera e propria del Museo" spiega il sindaco Endrio Ubaldi. Fin dal suo insediamento, l’amministrazione si è sempre detta intenzionata a realizzare una struttura museale che raccogliesse le testimonianze della storia locale, invitando i cittadini tutti a dare un proprio contributo sia in termini di donazioni che di documenti e di tutto ciò che può essere utile per renderla più completa possibile. Intanto è intenzione dare puntuale informazione alla cittadinanza delle tappe di avvicinamento all’apertura di almeno una sezione".