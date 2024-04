Acquisito dal Comune un tratto di strada in contrada Fontesecca

E’ stata ratificata nell’ultimo Consiglio comunale l’acquisizione in forma gratuita di un tratto di strada secondaria denominata contrada Fontesecca sita ai margini di via San Giorgio. L’atto è stato approvato a maggioranza dal Consiglio, ma si tratta dell’acquisizione di tratti che effettivamente erano già gestiti dal Comune. "L’acquisizione in forma gratuita è sostanzialmente un atto formale – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – questa pratica risale alla fine degli anni ’70, l’Amministrazione aveva già predisposto l’esproprio dei terreni per consentire i lavori di realizzazione delle strada, ma formalmente non era mai stato ufficializzato il passaggio. Con questo atto il Comune diviene proprietario dei pezzi di terreno di via Fontesecca e potrà provvedere di fatto anche alla manutenzione". Il Comune di Montegiorgio con una superficie di circa 47 chilometri quadrati è uno dei territori con maggiore superficie della provincia di Fermo, con una fitta rete viaria anche nelle zone di campagna per raggiungere anche le frazioni e aree rurali a confine con i paesi limitrofi.