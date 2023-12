Acrobazie e musica, si alza il sipario del teatro La Perla

L’8 dicembre, in concomitanza con il tradizionale avvio delle feste natalizie, apre la stagione del Teatro ‘La Perla’ con uno spettacolo acrobatico, comico e musicale dei The Black Blues Brothers’ dal titolo ‘Let’s twist again!’ di Alezander Sunny . Sul palco, cinque acrobati danzatori kenioti che si esibiranno nel nuovissimo show e che, come performer si sono già esibiti in tutto il mondo per più di 500mila spettatori, tra cui anche Papa Francesco e i reali d’Inghilterra. Sul palco, si vedranno acrobazie, i cinque protagonisti si scateneranno in salti mortali, numeri col fuoco il tutto accompagnati da una colonna sonora indimenticabile che va da Glenn Miller a Keith Emerson, da Elvis Presley ad Aretha Franklin. Un inizio di stagione diverso dal solito e che Comune e Amat hanno scelto per offrire uno show diverso dal solito, capace di affascinare e coinvolgere il pubblico. I biglietti (20 euro platea, 15 posto unico per i fuori abbonamento, 16 galleria, con riduzioni per over 65, studenti e soci Italia Nostra) sono in vendita alla biglietteria del teatro.