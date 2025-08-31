Ad Altidona ’Adotta un cane, salva due vite’

‘Adotta un cane, cambia due vite’. E’ il titolo della campagna di sensibilizzazione all’adozione di cani abbandonati, lanciata dal Comune di Altidona, in collaborazione con il Rifugio ‘Gioia e Romeo’ con sede tra Altidona e Lapedona. Proprio qui, vengono portati i cani accalappiati ad Altidona il cui Comune deve ovviamente sostenerne costi. Ma per quanto importante sia l’oculatezza nella gestione della spesa pubblica, la campagna di sensibilizzazione del Comune va oltre e, ‘Adotta un cane, cambia due vite’, diventa un’iniziativa dalle molteplici ricadute benefiche.

"Mediamente sul territorio comunale di Altidona vengono accalappiati 7/8 cani all’anno – spiega il vicesindaco Valeria Pallotti, ex responsabile di un’associazione cinofila di Protezione civile (sezione ricerca persone scomparse) – che vengono presi in carico dal rifugio ‘Gioia e Romeo’, una struttura competente e laboriosa con cui nel tempo abbiamo stretto diverse collaborazioni con lo scopo di contribuire al sostegno dei cani, contrastare l’abbandono e promuovere la bellezza del rapporto uomo-cane".

Tra le iniziative di collaborazione, anche l’accordo preso con il rifugio, per il conferimento degli avanzi della mensa scolastica. "Parliamo ovviamente di cibo adatto ai cani – aggiunge il vicesindaco – che in questo modo sostiene la pensione e combatte lo spreco alimentare. A ciò si unisce un altro progetto che riguarda la disponibilità data dai volontari altidonesi nell’adoperarsi al rifugio, oltre ad invitare i membri di ‘Gioia e Romeo’ agli eventi pubblici spesso frequentati da famiglie e bambini, per fare sensibilizzazione alle adozioni, attraverso la distribuzione di materiale informativo e conoscenza diretta con i cani in pensione".

Ecco che ‘Adotta un cane, cambia due vite’ è solo l’ultima iniziativa in ordine cronologico, promossa dal Comune di Altidona ma con effetti benefici su tutto il territorio della media e bassa Valdaso. "Il rifugio ospita cani accalappiati su tanti territori comunali e la nostra campagna mira a promuovere tutte le adozioni – spiega ancora Pallotti – . In abbandono ci sono tanti cani adulti e tanti cuccioli, soprattutto razze di media e grande taglia. E’ importante quindi sensibilizzare le persone al non abbandono e all’adozione. A tale scopo – conclude – è stata lanciata la campagna sui canali social del Comune, concordata con ‘Gioia e Romeo’ dove è possibile trovare i contatti del rifugio e le informazioni. I post hanno ottenuto in poco tempo migliaia di visualizzazioni e decine di condivisioni: questo dimostra la sensibilità dei cittadini".

Paola Pieragostini