Ad Altidona la giornata di prevenzione con la Lilt

Anche ad Altidona, la giornata di prevenzione organizzata dalla Lilt, ha confermato l’alto gradimento dei cittadini, riconoscenti verso il progetto mirato alla salvaguardia della salute. La giornata altidonese è stata dedicata alla prevenzione del melanoma (un tumore della pelle purtroppo sempre più diffuso) ed è stata ospitata nell’ambulatorio medico della Croce Verde Valdaso dove a prestare servizio professionale è stato il dermatologo Lorenzo Morresi. Nel corso della giornata sono state effettuate 27 visite dermatologiche, a testimonianza dell’elevata adesione da parte della popolazione che ha confermato, ancora una volta, quanto sia sentita l’importanza della prevenzione, forte di lunghe lista d’attesa. La Lilt ringrazia l’Amministrazione comunale per il supporto e l’ottima organizzazione nella persona del sindaco Giuliana Porrà e ai servizi sociali Valeria Pallotti, che hanno dimostrato di credere e investire nella prevenzione. L’impegno della Lilt prosegue questa settimana con un doppio appuntamento a Porto Sant’Elpidio dedicato alla prevenzione della tiroide. Stasera alle 21.15 presso il polo culturale Gigli la dottoressa endocrinologa Paola Pantanetti terrà un incontro informativo dal titolo ‘Tiroide e non solo’ durante il quale sarà possibile prenotare visita ed ecografia gratuite, per sabato mattina.

Paola Pieragostini