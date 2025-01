Ad Altidona si alza il sipario sulla stagione teatrale

Si alza il sipario al teatro comunale di Altidona che apre alla stagione 2025, forte di quattro appuntamenti pomeridiani (ore 18.30) con interpreti di spessore nazionale. La rassegna si svolge con la direzione artistica di Danila Stàlteri (produzione di StArt Lab) e prende il via domenica 26 gennaio con l’artista comico Dado che porterà in scena lo spettacolo dal titolo ‘Non vedo, non sento, straparlo’. A colpi di ironia, Dado racconta una realtà quotidiana incoerente, bizzarra ed esasperata, accompagnato da un testo denso di novità sorprendenti e divertenti.

La rassegna prosegue con lo spettacolo di domenica 23 febbraio che vede protagonista Michele La Ginestra in "Mi hanno rimasto solo" in scena per raccontare il suo sogno: poter interpretare ogni sera un personaggio diverso. ‘Mi hanno rimasto solo’ non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi risate, sorrisi e spensieratezza.

Elisa Carucci, Mauro Ascenzi, Adriano Exacoustos e Fabrizio Pagliaretta, saranno i protagonisti dello spettacolo ‘La Locandiera’ in programma il 9 marzo. Al centro della commedia goldoniana, l’autodeterminazione del sesso femminile espressa dal ruolo di Mirandolina.

La stagione teatrale si concluderà domenica 23 marzo con lo spettacolo dal titolo ‘Sotto er cielo di Roma’ con Danila Stàlteri, Matteo Canesin e la partecipazione straordinaria di Leonardo Bocci. Uno spettacolo che mostra al pubblico la dualità della capitale, i suoi lati più spensierati ma anche quelli più oscuri, goliardia e drammaticità.

"L’obiettivo è valorizzare il teatro come luogo di cultura, di comunità e crescita sociale – spiega il sindaco Giuliana Porrà – portando contributi positivi in termini relazionali e di benessere personale nella comunità. Cosa possibile grazie anche agli artisti che avremo l’onore di avere come ospiti. Un’importante stagione teatrale – conclude – con spettacoli di qualità per tutte le età".

Abbonamento e singoli biglietti disponibili su www.diyticket.it o al botteghino.

Paola Pieragostini