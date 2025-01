Ad Amandola arrivano le befane: le vecchine per la solidarietà

Lunedì 6 gennaio arrivano le befane ad Amandola. La manifestazione più attesa dai bambini di Amandola e dei comuni limitrofi, nonché dei turisti che hanno scelto la regina dei Sibillini per trascorrere le festività. Si inizierà alle 15 con la proiezione del film di animazione ‘Inside Out 2’ presso l’auditorium ‘Vittorio Virgili’ con ingresso gratuito. A seguire musica in piazza Risorgimento con Dj Doc e giochi dedicati ai bambini in compagnia delle Befane, che ogni anno da oltre un ventennio, animano la festa e aiutano a mantenere viva la tradizione. Nel corso del pomeriggio, presso la sala consiliare, l’Amministrazione attraverso il sindaco Adolfo Marinangeli consegnerà le agevolazioni rivolte ai nuovi nati in Amandola. Si proseguirà poi con Anna Sole, interprete della canzone ‘Diventare un albero’ vincitrice del 67° Zecchino d’Oro con Aurora ed Edoardo, interpreti al 66° Zecchino d’Oro delle canzoni ‘Ci vorrebbe un ventaglio’ e ‘Zitto e mosca’ e proseguiranno anche con altri brani. L’esibizione di concorrenti dello Zecchino d’Oro alla festa della Befana di Amandola, rappresenta l’occasione per i giovani interpreti di divulgare la campagna dell’Antoniano di Bologna denominata ‘Operazione Pane’ a sostegno delle mense francescane in Italia e nel mondo. Tutti possono aderire all’iniziativa con un contributo sul sito ‘OperazionePane.it’ dove è possibile donare un pasto e aiutare così migliaia di famiglie in povertà che si rivolgono alle mense quotidianamente. È possibile contribuire a Operazione Pane e donare un pasto a chi ha bisogno anche chiamando al numero verde 800-955335. Si proseguirà con l’estrazione dei premi associati alla lotteria degli scontrini sugli acquisti effettuati negli esercizi commerciali di Amandola durante le festività 2024/2025. Un incredibile spettacolo pirotecnico segnerà la fine della festa.

a.c.