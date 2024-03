Ad Amandola in mostra le opere di Giammario Tosi

In concomitanza con il festival ‘Diamanti a Tavola’, che si è svolto nel fine settimana nella città di Amandola, la sala consiliare ha ospitato la mostra delle opere di Giammario Tosi, promossa e patrocinata dal Comune, Pro Loco, dall’associazione ex allievi dell’Istituto tecnico ‘Enrico Mattei’ e dall’Istituto Omnicomprensivo di Amandola. L’artista marchigiano ha scoperto la sua passione per l’arte ad Amandola nella seconda parte degli anni 60 grazie all’incontro con il pittore Costantino Traietti, all’epoca padre Agostiniano nel medesimo convento in cui il giovane Tosi soggiornava per motivi di studio. Una giornata all’insegna della connessione fra emozioni e arte spiegata magistralmente da Francesca Giovando, alla quale hanno partecipato alcuni studenti dell’Istituto superiore amandolese. Nel corso dell’incontro una studentessa ha letto la poesia ‘Campolungo’, contenuta nel catalogo del pittore ‘I colori delle idee’ esplicativa del quadro ispirato all’omonima località di Amandola donato al Comune di Amandola. Al termine della cerimonia di apertura della mostra il pittore ha fatto dono di una propria opera all’Istituto ‘Enrico Mattei’ di Amandola. Grande soddisfazione sia degli organizzatori che dell’artista per la grande partecipazione di pubblico proveniente anche da fuori provincia. Visitatori che sicuramente avranno apprezzato il valore delle sensazioni dell’artista e goduto delle emozioni stimolate dalle trenta opere esposte.

a.c.