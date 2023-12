Ad Amandola si ritorna a festeggiare il capodanno in piazza

Per promuovere le attività commerciali e i prodotti tipici del territorio, l’Amministrazione di Amandola insieme ai negozi della città montana, hanno promosso la terza edizione di ‘Acquista & Vinci – Lotteria di Natale’. Dal 4 dicembre e fino al 5 gennaio acquistando o consumando un qualsiasi tipo di prodotto: con importo superiore a 10 euro per i bar; 25 euro per i vari negozi e 50 euro per i supermercati,; basterà scrivere nome e cognome sullo scontrino insieme al numero di cellulare; inserire lo stesso nel bussolotto istallato presso Ufficio turistico di Amandola in piazza Risorgimento, e si parteciperà automaticamente all’estrazione. "Visto il successo ottenuto della lotteria negli anni passati – commenta il sindaco Adolfo Marinangeli – abbiamo voluto riproporla anche quest’anno, con una novità. Invece di una estrazione finale, abbiamo proposto tre estrazioni settimanali nei giorni: 11, 18 e 27 dicembre, verrà scelto a caso un solo biglietto il numero sarà comunicato sul profilo Facebook del Comune, il vincitore otterrà un buono acquisto del valore di 150 euro spendibile nei negozi convenzionati di Amandola.

A questo si aggiungerà l’estrazione finale del 6 gennaio in occasione della Festa della Befana; in questo caso il biglietto vincente avrà un valore di 500 euro in buoni spesa. L’altra grande novità di quest’anno il 31 dicembre organizzeranno una grande festa di capodanno in piazza Risorgimento per scambiarci gli auguri con musica, animazione, brindisi e fuochi capotecnici alla mezzanotte".

a.c.