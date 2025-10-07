Addestramento ad alta quota per i vigili del fuoco

Conferma di elevato livello professionale, per il corpo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, che negli ultimi giorni ha condotto due importanti sessioni di addestramento dedicate al mantenimento delle tecniche ‘Saf’ (Soccorso alpino fluviale). Sotto la guida esperta degli istruttori del comando, il personale ha affinato le proprie competenze in scenari ad alto rischio e complessità operativa. L’attività si è svolta presso un cantiere edile di Fermo, utilizzando una gru come simulazione di situazione incidentale. L’imponente struttura ha fornito un ottimo e realistico scenario operativo per l’addestramento. I vigili del fuoco si sono cimentati in complesse manovre che hanno incluso: arrampicata in quota sulla struttura della gru, recupero di un simulato ‘pericolante’ e discesa controllata in sicurezza. L’esercitazione ha rivestito un’importanza cruciale per la preparazione al soccorso in contesti particolarmente complicati, offrendo contemporaneamente uno spettacolo molto suggestivo. Le operazioni sono state rese estremamente complesse dalla necessità di operare a decine di metri di altezza da terra, in spazi notevolmente ridotti per la movimentazione di operatori e materiali. Questa peculiarità, unita all’impiego di tecniche e attrezzature derivate dall’ambito sportivo, ha messo in luce l’elevato livello di specializzazione richiesto agli operatori e la necessità di una coordinazione impeccabile per gestire le situazioni di estrema difficoltà d’intervento. L’uso della gru come scenario, ha inoltre permesso di testare la capacità della squadra di Fermo di intervenire in situazioni che richiedono metodi di soccorso avanzati.

Paola Pieragostini