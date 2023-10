Addestramento Protezione civile a Monterubbiano con Sis.Ma e Unpli Marche

Mantenere elevata la preparazione del personale di Protezione civile nell’utilizzo di strumentazioni tecnologiche ed essere utili alle comunità. Questo il duplice scopo con cui si è svolta l’attività di addestramento del personale di Protezione civile a Monterubbiano, promossa dal gruppo di lavoro Sis.Ma di concerto con il Gruppo di Protezione civile Unpli Marche, conclusasi con la ricognizione delle zone sensibili del territorio comunale. Erano presenti 12 tecnici provenienti da vari Comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo dotati di due sistemi a pilotaggio remoto e quattro sonde di varie dimensioni. "Due sono gli scopi d’azione – spiega il disaster manager Francesco Lusek, responsabile di SisMa –. Da un lato addestrare e mantenere elevata la preparazione degli operatori e dall’altro fare qualcosa di utile per le comunità che ci ospitano. Nello specifico, a Monterubbiano sono state fatte ricognizioni aeree con droni in alcune zone adiacenti il centro storico, mentre con sonde per ‘video ispezioni sotterranee’ sono stati verificati alcuni cunicoli sotto al Polo San Francesco. Tutto il materiale fotografico e video è stato poi consegnato gratuitamente al Comune per attività utili ai propri uffici". Il team guidato da Lusek, in collaborazione con Unpli, si occupa della preparazione delle comunità locali alla reazione in caso di emergenza e della dislocazione di attrezzature di soccorso in vari punti strategici. Soddisfatta il sindaco Meri Marziali.

Paola Pieragostini