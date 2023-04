Addetti alla vigilanza, nuove assunzioni alla municipale

Il dirigente del servizio autonomo di polizia municipale e viabilità con propria determina ha deciso l’assunzione di tre ’Addetti alla vigilanza’ a tempo determinato di cui due a tempo pieno e uno part time presso il servizio autonomo di polizia municipale, considerato che è stato espletato un concorso pubblico per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e prevista la possibilità di procedere dalla medesima graduatoria ad assunzioni anche di personale a tempo determinato.

Quindi, comunicato agli interessati collocati nella graduatoria l’intenzione da parte del Comune di procedere ad assunzioni a tempo determinato richiedendo di far conoscere l’accettazione o meno con avvertenza che in caso di silenzio questo avrebbe valore di rinuncia all’incarico. Preso atto che tra i soggetti avvertiti hanno accettato l’incarico Mariano Fiè e Silvia Rapino per una assunzione a tempo pieno e Andrea Pieragostini per un’assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali), il dirigente ha deciso di assumerli presso il servizio autonomo di polizia municipale, con decorrenza e periodo di seguito indicati: Mariano Fiè dal 150423 al 300923, Silvia Rapino dal 150423 al 300923 e Andrea Pieragostini dal 150423 al 311223.