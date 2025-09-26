Addio a Ennio Pieragostini, se ne va un pezzo di storia

Con la morte di Ennio Pieragostini, a 91 anni, lo storico suolificio Dami perde il suo fondatore (l’aveva creata insieme ad Alberto Catalini ma nel 2023, l’azienda era stata totalmente rilevata dai Pieragostini). Se ne va colui che ha rappresentato un pezzo di storia importante di questa azienda, tra le più longeve del distretto, ma anche tra le più dinamiche e innovative. Un uomo che ha saputo gestire al meglio il passaggio generazionale, tutto al femminile avendo ceduto il passo alle figlie Elisabetta e Daniela, ma che non aveva comunque mai perso l’abitudine di essere presente nella sua azienda. Le immagini con cui ieri è stato ricordato dalle sue figlie e da chi ha avuto l’onore di collaborare con lui, lo ritraggono in azienda, addirittura al Lineapelle, sempre con piglio orgoglioso e soddisfatto. Si trovava al Lineapelle (in corso in questi giorni alla Fiera Rho di Milano) Elisabetta Pieragostini, ceo della Dami, dove ieri era in programma un talk sull’intreccio tra moda e AI cui avrebbe dovuto partecipare e dove aveva accolto nel suo stand Matteo Marzotto "a testimonianza della nostra collaborazione con il gruppo Meccaniche Luciani (Minerva Hub)" aveva raccontato sui social. Ma è subito salita in macchina per rientrare a casa appena appreso del decesso dell’amato padre avvenuto durante la notte scorsa. Fondatore dello storico suolificio Ennio Pieragostini aveva trasformato, in più di mezzo secolo di lavoro instancabile, la sua iniziale attività di tranciatura e cardatura del cuoio, in un vero e proprio patrimonio di ricerca e innovazione per il distretto calzaturiero e in un punto di riferimento solido a livello nazionale. Il suo è stato un viaggio straordinario, contraddistinto da un forte radicamento territoriale e dall’attenzione profonda alla propria comunità, valori che ha trasmesso anche alle nuove generazioni della sua famiglia a cui è sempre stato molto vicino, non facendo mai mancare il suo costante sostegno fatto di saggezza e umanità. "Ringraziamo tutti per l’affetto e la stima che ci state dimostrando" le parole della famiglia, della moglie Cesarina, le figlie Daniela ed Elisabetta, i generi Giancarlo e Paolo, i nipoti cui si sono stretti tutti i dipendenti della grande famiglia Dami, il mondo imprenditoriale locale, ma non solo. La camera ardente è stata allestita in azienda (lungo la Monturanese) mentre l’ultimo saluto a Ennio sarà domani, alle ore 10, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano.

m.c.