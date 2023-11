Addio a Fernando Angelici, il signore degli articoli sportivi

Con cordoglio unanime ieri la città di Porto San Giorgio ha appreso la notizia della scomparsa all’erà di 80 anni di Fernando Angelici, una persona molto conosciuta e stimata, una vita dedicata al commercio di articoli sportivi, abbigliamento e attrezzature tecniche per ogni disciplina, merce sempre ricercata e di qualità, per cui era diventato un punto di riferimento per una clientela proveniente da tutto il fermano e oltre provincia. Sportivo appassionato era sempre pronto a dare il proprio supporto alle iniziative dello sport cittadino e non solo, specie per la pallacanestro. Il padre Michele era presidente della Libertas sangiorgese basket, la seconda squadra di palla al cesto dela città di Porto San Giorgio, composta da giovani, e lui vi giocava. Molto aperto, pronto e amico di tutti e benvoluto da tutti. Lascia la moglie Silvana e le figlie Elisabetta e Caterina. Le esequie alle 10 di questa mattina nella chiesa di San Giorgio. Tanti i messaggi di cordoglio per Angelici.