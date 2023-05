Addio a Gianfranco Vergari Ora al Capolinea c’è Pietro Leti

Intorno a mezzogiorno stava transitando in sella al suo scooter in via Marche, nella zona nord di Porto San Giorgio, nei pressi del bar Mirò, quando per cause ancora in corso d’accertamento, è andato ad impattare con un’auto in corsa. Ad aver la peggio è stato il centauro, un giovane del posto, che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Vista la dinamica dell’incidente i soccorritori hanno preferito allertare l’eliambulanza per il trasporto del ferito all’ospedale Torrette. Il giovane non correrebbe pericolo di vita.