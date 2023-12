Addio a Giovanni ’Ciui’ Zampaloni. Colonna dello sport elpidiense

Porto Sant’Elpidio perde un uomo simbolo per lo sport: è venuto a mancare proprio nella giornata di ieri Giovanni Zampaloni, per tutti ’Ciui’. Dopo aver giocato per anni nella storica squadra cittadina del San Crispino, ha proseguito la sua carriera militando, tra le altre, nell’Andria e nella Civitanovese, per poi tornare nella sua Porto Sant’Elpidio da allenatore. Con lui la squadra ha giocato nel campionato interregionale lasciando un ricordo indelebile sia ai calciatori sia ai tifosi. Ha allenato anche altre società del circondario, tra cui Porto Potenza dove vinse il campionato di Prima Categoria. Ancora oggi la passione per il calcio restava motore inesauribile della sua vita: sempre al seguito dei biancoazzurri, immancabile al Ferranti ed in trasferta, a testimoniare un attaccamento unico alla squadra. L’ultimo dei tanti riconoscimenti che gli sono stati conferiti è stato quello per aver sperimentato persino la creazione di una squadra femminile, negli anni ‘70. La società Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio, i giocatori che ha allenato negli anni, amici, tifosi e compagni di squadra si uniscono al cordoglio.

Nadir Tomassetti