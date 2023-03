Addio a Laura Gazzani, Città Vecchia: presenza forte nell’associazione

Dopo aver combattuto strenuamente contro un male che, alla fine, si è dimostrato tanto tenace quanto impietoso, Laura Gazzani (nella foto) ha esalato l’ultimo respiro, mentre era ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona. 68 anni (li avrebbe compiuti l’8 marzo).

Laura Gazzani lascia di sé il ricordo di una donna decisa, dal carattere forte e determinato, ma aveva un cuore grande che si scioglieva quando stava con i suoi familiari, i Gazzani e i Francheschetti, o con l’allegra compagnia dell’associazione Città Vecchia di cui era una colonna portante.

Laura lascia il marito Fausto Franceschetti (ex amministratore comunale, già consigliere regionale ed ex presidente regionale dell’Erap) che, negli ultimi anni in cui la malattia l’aveva fiaccata, è sempre rimasto al suo fianco, così come lo sono stati il figlio Andrea (già consigliere comunale e presidente di Città Vecchia), la figlia Paola, i nipotini, il fratello e le sorelle. D’altra parte, la sua è una famiglia molto unita, che ha dato tanto alla città, molto conosciuta e considerata e, in queste ore, piange per il vuoto che lascia Laura nelle loro vite.

Una toccante espressione di cordoglio per la sua scomparsa è arrivata da Città Vecchia: "Col cuore pesante salutiamo una cara amica, una presenza forte e costante dietro le quinte della nostra associazione. Il direttivo stringe in un abbraccio commosso tutta la sua famiglia". L’ultimo saluto a Laura è stato fissato per questo pomeriggio, alle ore 15, nella centralissima chiesa di San Francesco, in piazza Mazzini.

Marisa Colibazzi