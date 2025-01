Addio a Maria, nonnina della città

È stata a lungo la donna più anziana di Porto San Giorgio e di certo sulla lista delle persone più longeve delle Marche. Maria Camilli si è spenta questa mattina all’età di 109 anni nella sua casa di Porto San Giorgio. Nel corso degli anni, da quando ha compiuto il secolo di vita, a casa sua si sono succeduti sindaci e amministratori per festeggiare con lei ogni anno in più che, si sa, soprattutto dopo i cento anni, hanno un valore davvero speciale. Maria Camilli, originaria di Massignano, in provincia di Ascoli, dal 1958 viveva a Porto San Giorgio dove questa mattina è spirata tra l’affetto dei suoi cari. Con lei se ne va una testimone di oltre un secolo di storia cittadina e marchigiana. Il funerale si terrà sabato alle 9,30 nella chiesa di San Giorgio, a Porto San Giorgio.