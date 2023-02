Addio a Massimo, milite col sorriso

Lo avevano cercato più volte al telefono, ieri mattina, anche dalla Croce Azzurra dove Massimo Rapari, 43 anni, prestava servizio, ma poi i familiari hanno fatto la tragica scoperta. È stato trovato senza vita nello scantinato della sua abitazione. Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità che di lui serba l’immagine di un uomo sempre gentile, pronto alla risata, legato alla famiglia. Era stato un durissimo colpo per Massimo, la tragica morte della sorella, deceduta in un incidente stradale oltre 20 anni fa. Subito dopo, aveva prestato servizio civile alla Croce Azzurra dove era stato assunto, primo dipendente, come autista, soccorritore ma era attivo anche in direzione. "Era il nostro perno e siamo tutti sconvolti – afferma il presidente Roberto Mazzoni –. Da qualche giorno, era a casa col Covid, ma stava bene. La sera prima avevamo fatto una videochiamata era il solito Massimo. Abbiamo parlato, riso e scherzato come sempre". "Una perdita immane per la collettività - scrive il sindaco Alessio Pignotti - mi stringo alla famiglia". I funerali oggi a Casette d’Ete, intorno alle 14,30.

Marisa Colibazzi