Addio a Perticarini, muore quattro ore dopo le dimissioni dall’ospedale

Domenico Perticarini, 80 anni, è deceduto in seguito a una emorragia cerebrale che l’ha colto a tre, quattro ore dalla sua dimissione dall’ospedale regionale dove era stato ricoverato d’urgenza, la notte del 26 agosto, dopo essere caduto in un pozzo per la raccolta dell’acqua. Un decesso che ha gettato nello sconforto i familiari, felici fino a qualche ora prima, di poterlo riavere a casa, dopo il grande spavento per le sue condizioni in seguito alla brutta caduta avvenuta mentre Perticarini, approfittando del fresco della sera, era salito sul suo trattore per lavorare su un terreno di sua proprietà a Casette d’Ete. Nella caduta aveva riportato qualche frattura e un trauma cranico e, dopo alcuni giorni di ricovero, tutti i parametri erano nella norma per cui l’anziano paziente era stato rimandato a casa. Ma qui è accaduto l’imponderabile: l’80enne ha improvvisamente cominciato ad accusare un malore, colpito da una emorragia cerebrale, e a nulla sono valsi i soccorsi di uno dei figli, milite di lungo corso della Croce Gialla, e dei sanitari subito accorsi sul posto. Perticarini è stato trasferito al Pronto soccorso di Fermo dove, purtroppo, è avvenuto il decesso, gettando nel dolore la moglie e i figli. Perticarini non era iscritto all’Aido ma "si era sempre detto favorevole alla donazione degli organi – raccontano i figli Simone e Marco, molto conosciuti in città – per cui abbiamo deciso di autorizzare l’espianto, certi di fare la sua volontà". I familiari non se la sentono di vedere una qualche connessione tra l’accaduto di una settimana fa e il decesso, concentrati piuttosto sul profondo dolore per la perdita del loro caro. Alla famiglia sono giunte le condoglianze del sindaco Endrio Ubaldi: "Conoscevo bene Domenico, e tutti lo ricordiamo come un gran lavoratore e come una persona sempre molto attiva".

Marisa Colibazzi