Addio al dottor Belmontesi

Si è improvvisamente spento all’età di 70 anni Raffaele Belmontesi, apprezzato medico residente a Grottazzolina ma molto conosciuto a apprezzato in tutta la vallata. Una vita seguendo con molta umanità la sua professione di medico, per molti anni aveva lavorato come guardia medica presso l’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, ma anche dopo il suo meritato pensionamento non aveva lasciato la professione. Purtroppo ieri mattina, sotto il peso dell’età Raffaele Belmontesi si è spento lasciando un profondo dolore nei familiari, negli amici ma anche nei tanti pazienti che aveva seguito con affetto e professionalità. Già nel primo pomeriggio, molti conoscenti si sono recati presso la ‘Casa Funeraria’ di Servigliano per portare il loro cordoglio alla famiglia. L’Ast di Fermo ha espresso "cordoglio per una persona amata e stimata come uomo e come medico, lascia un vuoto nella sanità e nella comunità locale". Il funerale oggi alle 15,30 nella chiesa del Santissimo Sacramento di Grottazzolina.