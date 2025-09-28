Addio al marchese. Loredano Luciani Ranier. Aveva 97 anni

E’ corsa veloce ieri la notizia della scomparsa, a 97 anni, del marchese Loredano Luciani Ranier, una figura importante della storia di Montegranaro, città con cui il legame è stato forte e solido fino all’ultimo, nonostante vivesse da tempo a Roma. Al quartiere di Villa Luciani, la cappellina privata è sempre stata lasciata nella disponibilità della collettività.

Due anni fa, come comproprietario delegato di Villa Lina aveva siglato un partenariato col Comune in base al quale la villa extraurbana nobiliare costruita nel XVI sec., rimaneggiata nel XVIII, demolita a fine ‘800 e ricostruita a inizio ‘900 in stile liberty, entrava negli itinerari turistico culturali cittadini e regionali. Una porzione del palazzo avita Luciani Ranier, in piazza Mazzini, venne ceduta per realizzare il Teatro La Perla.

L’ultima apparizione pubblica a Montegranaro, due anni fa, su iniziativa dell’Unità Pastorale e Arkeo: affascinò il pubblico che gremiva la chiesa di San Serafino con la testimonianza di un miracolo fondamentale per la beatificazione e canonizzazione di San Massimiliano Maria Kolbe, che riguardò suo padre, Francesco. Ingegnere, è stato anche direttore del Consorzio di Bonifica del Tenna e imprenditore in vari settori.

"La sua è stata per secoli la famiglia nobile di Montegranaro dal punto di vista politico, sociale, economica – il ricordo del sindaco Endrio Ubaldi –; aveva lo stesso nome del suo avo e nostro primo sindaco (1861). Mi legava a lui una sincera e solida amicizia da quasi 30 anni. All’amata moglie, marchesa Anna, ai figli Francesco, Flavia, Sveva e Mita, le più sincere condoglianze a nome della comunità di Montegranaro".

Cordoglio anche dal Sovrano Ordine Militare di Malta per la scomparsa del Marchese Luciani Ranier, Gran Croce di Onore e Devozione in Obbedienza, già Cancelliere del Gran Priorato di Roma: "Scompare una delle figure più rappresentative per il nostro Ordine". Le esequie domani, ore 15, nella chiesa di San Serafino.

Marisa Colibazzi