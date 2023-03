Addio al piccolo Jaghunar "Cerchiamo un’altra casa"

di Marisa Colibazzi

Una cerimonia mesta, il cui silenzio è interrotto dalla lettura del libro sacro, e dove tutto è scandito dalle regole imposte dalla loro religione, quella che la comunità sikh ha riservato ieri mattina a Porto Sant’Elpidio, per l’ultimo saluto del piccolo Jaghunar Singh, il bimbo di un anno e mezzo morto lo scorso 6 marzo, davanti casa sua, in via Pisanelli a Casette d’Ete, dallo scuolabus che stava ripartendo dopo aver fatto salire la sorellina maggiore per portarla alla scuola d’infanzia. Una cerimonia in cui le lacrime sono bandite e la disperazione dei genitori è racchiusa in un dignitoso silenzio, nei volti impassibili e negli occhi prosciugati dalle lacrime della mamma, Amarjit Kaur e del babbo Pardeep Singh. Non c’è l’urna del loro secondogenito, perché la loro religione non ne prevede la presenza nel tempio.

Le ceneri del piccolo Jaghunar sono custodite al cimitero di Sant’Elpidio a Mare "in attesa di riportarle in India, in agosto. Andremo anche noi – dice, a mezza bocca, il papà – e le getteremo nel nostro fiume sacro". Nonostante la pochissima dimestichezza con l’italiano, la giovane mamma accetta le espressioni di cordoglio e le condoglianze di chiunque le si avvicini, mentre stringe tra le braccia la sorellina di Jaghunar. "Sente molto la mancanza del fratellino. Era un bimbo tanto vivace e allegro", racconta il papà ed è l’unico momento in cui, sul suo volto impietrito, sembra balenare un sorriso pieno di affetto e di incolmabile nostalgia. Sono grati, questi genitori per la vicinanza che la comunità locale ha dimostrato loro, ma "stiamo cercando di cambiare casa – dice Singh, operaio calzaturiero a Montecosaro –. È successo proprio lì davanti, e ogni volta che apriamo la finestra della camera, riviviamo tutto".

Continuare a vivere in quella casa per i Singh è diventato un supplizio. L’amministrazione comunale sa della loro volontà di trasferirsi lontano da quei ricordi che, comunque, li accompagneranno per il resto della loro vita, "e stiamo cercando di aiutarli a trovare una sistemazione alternativa", spiega il vicesindaco, Roberto Greci. Insieme con lui, al tempio sikh ieri mattina si sono ritrovati anche il presidente del Consiglio comunale, Alessio Terrenzi, gli assessori Claudia Bracalente, Michela Romagnoli, Paolo Maurizi, consiglieri comunali, il comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni e la dirigente dei servizi sociali, Lorella Paniccià. All’arrivo, depongono una piccola corona di fiori bianchi davanti all’immagine di un sorridente Jaghunar, per poi inchinarsi davanti al libro sacro e accomodarsi seduti a terra, gli uomini da una parte, le donne da quella opposta.

La delegazione comunale è accolta con generosità e disponibilità dai sikh che hanno apprezzato la solidarietà espressa per un lutto così grave per la loro comunità.