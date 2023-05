Addio alla Casa del Clero Le suore lasciano la diocesi

Si chiude un’epoca. Le ‘Ancelle di Cristo Sacerdote’ tornano in Colombia per sempre, lasciano il Seminario dove hanno assistito, nella Casa del Clero di Fermo, i preti anziani e malati. La Congregazione delle ‘Ancelle di Cristo Sacerdote’, attraverso la superiora generale suor Maria Rachele, ha preso la dolorosa decisione di mettere fine alla missione di Fermo, a giugno torneranno in Colombia e se ne andranno per sempre dall’Italia. Nel trasmettere la sofferta decisione, la Congregazione da una parte riconosce l’impossibilità di garantire una presenza delle suore in mezzo a noi a causa di diversi fattori, quali la mancanza di vocazioni religiose, l’invecchiamento delle attuali religiose, il dover far fronte principalmente alle esigenze delle strutture della Congregazione in Colombia e la cura delle più anziane ed ammalate, dall’altra esprime sentimenti di riconoscenza al Vescovo e alla Casa del Clero di Fermo per la fattiva collaborazione e le profonde esperienze vissute in 15 anni della loro storia nella diocesi fermana. Le suore hanno rappresentato pazienza e la dolcezza di Dio nel loro servizio, la tenerezza di una maternità spirituale in mezzo a sacerdoti abituali a vivere da solitari. A Fermo le ‘Ancelle’ sono arrivate 15 anni fa e hanno ridato dignità a sacerdoti anziani e malati accompagnandone molti alla Casa del Padre con quella serenità e delicatezza di chi sa di aver tutto compiuto. Ora le due sorelle, suor Maria e suor Anna, sono ai saluti finali, stanno vivendo gli ultimi giorni dell’esperienza italiana e hanno ringraziato, con affetto e commozione, tutti quelli che hanno accompagnato il loro percorso. Nella Casa del Clero erano di guida spirituale e non solo. Suor Maria e Suor Anna iniziano la giornata alle 4,30 del mattino con la preghiera, poi preparano la colazione per i sacerdoti. Quindi alle 10 guidano la preghiera delle lodi. Preparano lo spuntino di metà mattina e accompagnano i sacerdoti in sala da pranzo aiutando qualcuno a mangiare. Nel pomeriggio guidano la preghiera del vespro, l’adorazione, il rosario e la messa quotidiana, la loro giornata termina dopo la cena con la compieta delle ore 20,30. Mancheranno alla comunità fermana, con la loro allegria, il talento da infermiere, la presenza su ogni emergenza ma anche i momenti di gioco, la cura per riconoscere dignità a tutti, l’attenzione alle piante e ai fiori: "Esprimiamo tutta la nostra riconoscenza e gratitudine, oltre che la stima per il sacrificio a cui sono sottoposte e l’umiltà da loro richiesta in questa situazione", è il saluto di chi le ha conosciute e non potrà dimenticarle.