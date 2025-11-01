Addio all’imprenditore del calzaturiero. Iolando Cacchiarelli

Con la scomparsa, a 87 anni, di Iolando Cacchiarelli la città perde un altro imprenditore calzaturiero di lungo corso, di quelli che hanno rappresentato un tassello importante nell’economia cittadina e che lo hanno fatto per quasi 60 anni. Cacchiarelli aveva dato il via all’attività di produzione di calzature Lavaredo snc, con il cognato, Amorino, nel 1968, instaurando rapporti diretti di vendita delle scarpe prodotte, principalmente con clienti esteri.

Negli anni, l’azienda ha avuto una evoluzione, diventando nel 1996, M.J.A. Impex srl, società che da 30 anni svolge una attività di import export e che è costantemente alla ricerca di nuovi mercati esteri, ora è il figlio Andrea l’amministratore unico che ha potuto contare sulla fedeltà di dipendenti e collaboratori storici che hanno accolto con profonda tristezza la scomparsa del patron e che, insieme ai familiari, vogliono ricordarlo: "Uomo di grandi e innate capacità culturali, commerciali e relazionali, fondate sulla correttezza, laboriosità e onestà soprattutto morale. Un esempio per le nuove generazioni".

Cacchiarelli lascia la moglie Nella, i figli Andrea e Claudio, nuove e nipoti. I funerali domani, alle 9,15, nella chiesa di Santa Maria.