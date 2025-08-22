Addio all’ultimo parcheggio. Capodarco, in vendita l’area. I residenti: "Qui abitano in tanti"

A Capodarco non si parcheggia. Lo ribadisce con forza un comitato nato tra i residenti di via contrada Castagna che in questi giorni hanno visto apparire un cartello "Vendesi lotto edificabile" improvvisamente affisso alla rete di recinzione di uno spazio finora destinato a parcheggio dal piano regolatore. I residenti hanno telefonato in comune: "Siamo stati indirizzati all’ufficio pianificazione urbanistica e finalmente si scopre che è stata adottata una Variante urbanistica da parte della Giunta Comunale lo scorso giugno che cancellerà completamente o quasi l’area prevista come parcheggio e al suo posto nascerà l’ennesima costruzione. Per chi non conosca Via Contrada Castagna, spiegano i referenti del comitato, si sviluppa sotto al cimitero e costeggia il Campo sportivo di Capodarco e la bocciofila con esso confinante entrambi molto frequentati, tante anche le abitazioni esistenti da anni e molte nuove o in corso di costruzione. Una zona che ha un disperato bisogno di aree a parcheggi": il comitato sottolinea che osservando gli elaborati allegati alla variante si scopre che la superfice dei parcheggi verrà spostata in due altre aree sempre a Capodarco ma lontane dalla zona: "Le due aree che prenderanno il posto dei parcheggi cancellati non sono aree nuove dove verranno realizzati dei nuovi parcheggi a servizio di chi abita a Capodarco ma bensì aree dove i parcheggi esistono già. Infatti, l’area più piccola è individuata all’ingresso del cimitero dove i parcheggi esistono da sempre e l’altra più grande è posta a est di Capodarco in via dell’Agricoltura anch’essa utilizzata come parcheggio da molto tempo. E in via Castagna cosa rimarrà dell’area a parcheggi di 1232mq fino ad oggi prevista? Nella nostra zona rimarrà una superfice a parcheggi pressoché ininfluente, un centinaio di metri quadrati, una manciata di posti auto. In cambio il privato che ha fatto richiesta della variante cosà avrà in cambio? Un’area di 786mq di superfice edificabile per un volume di 642mc". Secondo i residenti ci dovrebbe essere anche un vantaggio pubblico: "Leggendo alla pagina 2 della relazione tecnica si scopre che in cambio dovrà cedere l’area rimanente della sua proprietà con realizzati i parcheggi (100mq) e realizzare un tratto (indefinito) di pubblica illuminazione lungo la strada prospiciente. A noi sembra francamente poco equo lo "scambio", sarebbe opportuno che la Giunta prendesse in considerazione la possibilità di prevedere in cambio dell’area edificabile un’area a parcheggio degna di nota".