Addio all’ultimo partigiano Mario, la storia non muore

di Angelica Malvatani

"Mario se n’è andato ma non morirà mai". Sono le parole che sceglie il senatore Pd Francesco Verducci per salutare l’ultimo partigiano ancora in vita, Mario De Benedittis. Se n’è andato con il cuore in pace di chi ha fatto sempre, e fino in fondo, il suo dovere. Si è spento nella notte tra giovedì e venerdì Mario De Benedittis, classe 1925, nome di battaglia sui monti ‘Nessuno’. Non si stancava mai di raccontare la sua storia Mario, ogni 25 aprile indossava il tricolore al collo e andava a rendere omaggio alla bandiera e a quella patria per cui ha combattuto, da giovanissimo. "Ero sui banchi di scuola, al glorioso istituto Montani, quando arrivò la notizia che stava arrivando un rastrellamento per chi non aveva risposto alla chiamata alle armi", diceva.

Lui, Mario, aveva 17 anni ed era scappato sui monti e aveva sempre custodito nel cuore il rammarico di aver lasciato i libri di scuola, di non aver potuto proseguire gli studi. Ricordava sempre il dovere della memoria, di raccontare ai giovani quello che è stato, la necessità di capire qual è la parte giusta della storia e spendersi fino in fondo: "Una guerra anche se vinta non è mai una vittoria, diceva sempre De Benedictis, quanti morti ha prodotto? Oggi purtroppo si vede nel mondo e in Europa un rigurgito fascista, il che per me è un’offesa all’intelligenza di tutti. Sono convinto che nelle scuole bisogna parlarne di più di questo avvenimento, è costato sacrificio e vite umane. Di questi sacrifici ne godiamo un po’ tutti oggi". Profondo cordoglio nel territorio fermano, nella Porto San Giorgio dove ha vissuto da sempre, a Fermo dove era ormai un simbolo, i rispettivi sindaci promettono di non mandare dispersa la grande eredità di un uomo di coraggio e di schiena dritta. "Una figura che ha rappresentato un testimone importante, ha scritto il sindaco Calcinaro, soprattutto per le giovani generazioni con cui aveva un dialogo aperto e continuo, attraverso gli incontri nelle scuole, e alle quali ha trasmesso quanto fatto, la memoria di quanto avvenuto durante l’ultima guerra, l’impegno per ridare futuro e speranza. La stessa che ogni volta dava a tutti durante le celebrazioni del 25 Aprile a Fermo con la sua presenza, con il suo esempio, con la sua sentita partecipazione".

Per Paolo Scipioni dell’Anpi se ne va la sua voce ma non la sua storia e nemmeno i valori per i quali si è speso, a chi resta il dovere di continuare a raccontare quello che è stato, ricordando ‘Nessuno’ e tutti i suoi compagni: "Siamo stati nelle scuole fino a due mesi fa – racconta Scipioni – lui non si stancava mai di parlare coi giovani che lo ascoltavano con grande attenzione. Adesso tocca a noi andare avanti, ad esaltare la Costituzione, con la riconoscenza che dobbiamo a Mario e a tutti gli altri difensori della libertà". "Il Partigiano Mario è tornato sulle montagne – scrive Letizia Bellabarba, ex consigliere regionale –, ma stavolta senza fucile e senza doversi nascondere dai fascisti. È partito lasciando a tutti noi un enorme regalo: la sua testimonianza. Per questo il dolore per la sua morte è pari alla gioia per averlo conosciuto, per aver avuto il privilegio di ascoltare la storia raccontata da lui".