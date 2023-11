Addio Gigio spirito cordiale della città

"La vivacità, la cordialità, la generosità e la semplicità", secondo Luciano Scafà, noto cultore della storia politica e sociale di Porto San Giorgio, queste le qualità di un sangiorgese verace e tra coloro che potevano essere riconosciuti come tali c’era Luigi Fioravanti, detto “Gigio de lu mungu”, che si è spento ieri all’età di 79 anni. Un tipico personaggio di paese come non se ne vedono più. In verità era nato a Falerone nel 1944 ma già nel ’45 i genitori sfollati a causa della guera ritornarono a Porto San Giorgio. Conosciutissimo ha fatto mille mestieri: dal postino al giardiniere, passando per meccanico, commerciante, ortolano e nelle feste estrattore della tombola, associando ad ogni numero una figura della smorfia napoletana. Politicamente “Rosso” fino alla cima dei capelli è stato anche consigliere comunale. Per un periodo dopo le mareggiate passava in rassegna la spiaggia raccogliendo ciò che le stesse avevano scaricato soprattutto piccoli legni che poi plasmava dando ad essi varie forme artistiche che chiamava “Li rustichi”, con cui organizzava pure delle mostre “Mi piacerebbe partecipare al mondo intero la mia soddisfazione per questo fantastico sogno che si sta avverando” disse quando si costruì piazza Bambinopoli ricordando di essere stato tra coloro che nel 1969 fecero i picchetti su quell’area per impedire che vi venisse ricostruito il grand hotel o comunque un palazzone e diventasse invece un luogo pubblico. I funerali si svolgeranno alle ore 15 di domani in forma civile in piazza Matteotti.

s.s.