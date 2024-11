Addio Palazzo Colonna, ora il cantiere

Ultimi interventi prima della fine dell’anno con una importante operazione, la consegna del cantiere per la realizzazione della struttura strategica di Piane di Montegiorgio. Questo il crono programma dell’assessorato ai lavori pubblici, che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. "In queste ultime settimane del 2024 – spiega Alan Petrini, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici – abbiamo elaborato insieme agli uffici due interventi di manutenzione ordinaria in vista dell’invernata. Il primo riguarda la manutenzione delle strade bianche, abbiamo messo a bilancio 30.000 euro che serviranno alla pulitura dei canali di deflusso delle acque meteoriche, risagomatura di una dozzina di tratti stradali per un complessivo di circa 35 chilometri. Fra queste ci sono: Colle Bianco, Pila, Fegatara, Gaiano, via Margiano per il tratto di competenza comunale ed altre ancora. Questo progetto è già stato elaborato e affidati, gli interventi partiranno a giorni. Il secondo prevede la manutenzione del verde pubblico, abbiamo inserito a bilancio 15.000 euro che serviranno alla potatura, pulizia e messa in sicurezza. L’intervento interesserà via del Sole nel centro storico e soprattutto le aree in prossimità dei due plessi scolastici di Piane di Montegiorgio".

Sicuramente la novità più interessante riguarda la consegna del cantiere per la realizzazione della nuova struttura strategica a Piane. La settimana scorsa è stata consegnato alla ditta il cantiere per la costruzione del nuovo Polo scolastico di Crocedivia, entro la fine dell’anno arriverà anche la struttura strategica. Quest’ultima oltre alla sua funzione futura come centro operativo per la protezione civile, per la fruizione di servizi essenziali in occasione delle emergenze è stata fondamentale per consentire la demolizione di palazzo Colonna. Qui sorgerà un edificio di due piani con una superficie complessiva di 500 metri quadrati, realizzato con le più moderne tecnologie antisismiche e dotato di impianti di ultima generazione. Al suo interno verranno alloggiati gli uffici pubblici, anagrafe e polizia municipale che sono servizi essenziali nella gestione delle emergenze, e il deposito della Protezione civile con annessa sala riunioni, spogliatoi ed altre funzione strategiche. "Entro la fine dell’anno – continua Petrini – o al massimo inizio 2025 consegneremo i lavori alla ditta vincitrice anche per la struttura strategica".

Alessio Carassai