Addobbi, eventi e pista ecologica. Il Natale sbarca a Monte Urano

Presentato ufficialmente ’Il Natale che Unisce’, programma delle iniziative natalize che caratterizzeranno Monte Urano fino al prossimo 6 gennaio: un programma ricco di novità nel segno del filo rosso e della monturanesità. "In piazza c’è l’Albero dei monturanesi e il 15 dicembre inaugurazione della Sala del Castello che potrà ospitare convegni e ospitare mostre, fondamentale per noi e ringrazio il presidente Massimo Mazzaferro che ne ha curato direttamente la riapertura. Dobbiamo dire grazie agli operai comunali e agli uffici che hanno lavorato su questo. La scelta della pista ecologica per essere coerenti nel risparmio dell’acqua, grazie al Tennacola, a reti Monte Urano e Gas e alla Pro Loco che coordinerà il progetto della pista. Oltre 20 associazioni hanno aderito a questo cartellone molto importante". A svelare il dettaglio del programma l’assessore Francesca Barchetta: "Il Natale dei monturanesi che ci unisce e coinvolge tutte le età. L’albero verrà addobbato realizzato dai monturanesi e dalle associazioni locali. Il calendario dell’Avvento vicino all’albero con il simbolo della cristianità. La scelta della pista è ecologica e sostenibile, senza spreco di acqua ed elettricità. Ma tanti momenti coinvolgenti tra mercatini e tombolata vivente oltre al Presepe. Natale diverso che punta su unione e stare insieme, che ci lega sempre e anche durante tutto l’anno".

Elisa Zaccari assessora ai servizi sociali ha presentato il Bonus Nasco dell’Unicef: "Acquistando la Pigotta dell’Unicef aiuteremo un bambino meno fortunato di noi. Iniziativa ampliata con un bonus di 100 euro che daremo insieme alla Pigotta da utilizzare per acquisto di materiale di primissima infanzia nei negozi di Monte Urano".

La consigliera Manola Ferracuti ha presentato l’iniziativa della consegna della cittadinanza ai neo cittadini e ai diciottenni. Marco Appoloni del Cda del Tennacola ha sottolineato un aspetto: "Una pista di ghiaccio che non va ad impattare con gli sprechi è una cosa di cui Monte Urano si può vantare proprio per il concetto che esprime e che va nella direzione giusta". Oltre a tutto questo non mancheranno i Mercatini di Natale, la via dei presepi artistici, tanti laboratori per i più piccoli, il concerto della Corale Dolce Canto a Leo oltre agli spettacoli natalizi delle scuole cittadine, il concerto di Natale, la tombolata vivente, il Presepe Vivente organizzato dall’Oratorio San Lorenzo e agli incontri organizzati dalle varie associazioni per chiudere definitivamente il 6 gennaio con la Befana On Ice.