Adeguamento del porto. Ecco il progetto

Il teatro comunale di Porto San Giorgio alle ore 21 di domani sera, ospiterà la presentazione del progetto per l’adeguamento morfologico e strutturale del porto, finanziato con i fondi FSC nell’ambito dell’accordo tra Regione e Governo. L’evento rappresenta un’importante occasione di condivisione con la cittadinanza. Interverranno il Governatore della Regione Francesco Acquaroli ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché segretario del CIPESS, senatore Alessandro Morelli. "Si tratta, infatti, di un momento storico per Porto San Giorgio oltre che per la Provincia dal momento che il porto rappresenta un’infrastruttura di rilievo cruciale non solo per la città ma per l’intero territorio – afferma il sindaco Valerio Vesprini - . La città merita un porto in grado di sostenere lo sviluppo economico e turistico di Porto San Giorgio e dell’intero territorio Fermano. Questo è un progetto del territorio, è importante che tutti partecipino e contribuiscano a renderlo realtà".Il progetto è stato finanziato con l’investimento di 7,2 milioni di euro dal Fondo FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) finalizzati alla realizzazione di interventi strategici tra cui quelli di rilievo nazionale, interregionale e regionale e che vengono imputati programmaticamente alle Regioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess): "Il progetto di adeguamento morfologico e strutturale del porto rappresenta un importante punto di partenza, tra gli altri aspetti, per la risoluzione di quelle problematiche che interessano l’infrastruttura e che fino ad oggi non hanno trovato una soluzione "aggiunge l’assessore al Porto Fabio Senzacqua.