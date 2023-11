Adeguamento impianti, la commissione va ko e il risultato è zero

Per la gara di appalto del progetto di partenariato relativo all’adeguamento normativo, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti della pubblica amministrazione era stata nominata una commissione per l’espletamento della procedura. Commissione composta da tre membri esperti: un dipendente del Comune di Montegranaro, un dipendente del Comune di Fermo e un libero professionista. Il loro lavoro ha avuto risultato zero, dato che la nuova amministrazione ha revocato l’appalto qualche giorno prima che lo stesso assegnato. La stazione unica appaltante della provincia di Fermo, incaricata di eseguire l’appalto, l’aveva attribuito alla ditta Menowat. Ai componenti della commissione di gara è stato liquidato lo stesso un compenso? Molto probabilmente sì e di discreta consistenza: 4.700 euro ciascuno. Intanto il contenzioso al Tar ancora non è finito poiché la società Ottima, l’altra, oltre alla Menowat, che aveva partecipato alla gara di appalto, ha impugnato la decisione del Comune. L’udienza, dovrebbe essere l’ultima, è fissata per mercoledì.