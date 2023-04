‘Adolescenza e terza età, due fasi difficili’, Petritoli unisce le generazioni

Partecipazione e gradimento al simposio organizzato dall’associazione ‘Il Borgo’ di Petritoli, tenutosi al teatro dell’Iride, sul tema ‘Adolescenza e terza età, due fasi difficili’. L’evento è stato aperto dal sindaco Luca Pezzani e organizzato in collaborazione con il Circolo Carboni, ed ha visto la preziosa presenza tra i relatori, del comandante della compagnia dei carabinieri di Fermo, tenente colonnello Nicola Gismondi. Truffe agli anziani e bullismo tra i giovani, sono i fenomeni socio sottoculturali, trattati con ampio spettro di valutazioni, analisi legali, psicologiche, emotive e comportamentali dalle relatrici di alto profilo professionale: Nadia Silistrini psicologa, Barbara Vecchioli avvocato, Mariella Antognozzi psicoterapeuta. Importanti e di assoluta attualità i consigli del comandante Gismondi. Preziosa la relazione della dirigente del ministero della salute Roberta Gianferro. L’incontro si è chiuso con la consegna della pergamena di riconoscimento al valore dell’etica professionale a Margherita Isolini, da parte del presidente del Circolo Carboni, Raffaele Vitali, così come nel rispetto della tradizione Acli promossa da don Mario Ferracuti. Soddisfatto il presidente de ‘Il Borgo’ Oriano Gianferro. "Per la prima volta un simposio a Petritoli – commenta – volto a creare un dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini su problematiche sociali che chiedono di essere affrontate e risolte".

Paola Pieragostini