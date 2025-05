Adolescenza, un incontro in sala Castellani

"Dentro l’adolescenza: capirsi tra generazioni" è il titolo dell’evento formativo ed esperienziale per genitori e ragazzi oggi alle ore 17,30, nella sala Castellani.

In corso Castel San Giorgio, di fronte al teatro. Non sarà una lezione ma uno scambio autentico, uno spazio vivo e concreto dove ognuno può portare la propria voce e uscire con uno sguardo in più. All’incontro, che è a ingresso libero, parteciperanno lo psicologo Luca Pieti e gli assessori allo Sport Marco Tombolini e l’assessora alle Politiche sociali Carlotta Lanciotti.