Affare Martins, la Samb ha ritrovato credibilità

Sul discorso Samb, il Monza è stato subito propenso all’operazione Martins. Le parole del diesse Stefano De Angelis confermano la ritrovata credibilità del club del Riviera delle Palme con le società di categoria superiore. Iniziata con l’Atalanta con l’operazione Lonardo, confermata oggi con il Monza per il prestito di Martins. Artefice di entrambe le operazioni Stefano De Angelis. "Fa piacere - aggiunge - che il sodalizio brianzolo abbia dato fiducia alla Samb, una piazza che attira. Martins è un 2005 di ottimo spessore con caratteristiche diverse dagli altri attaccanti in organico. Ci potrà dare una grossa mano e va a completare il numero degli under a disposizione di Palladini. Può giocare in entrambe le fasce ed in modo diverso dalle altre punte. Ci auguriamo che faccia bene e ci dia una grossa mano".

De Angelis, sono previste uscite entro il 30 settembre giorno di chiusura del mercato dei dilettanti?

"In questo momento non ci stiamo assolutamente pensando. Andremo avanti con quest’organico. A gennaio, quando riaprirà il mercato dei professionisti, valuteremo tutto. Innanzitutto se ci saranno opportunità di un certo interesse per i nostri giovani e poi se chiederanno di avere più spazio in altre squadre. Il campionato è lungo ed abbiamo bisogno di tutti. I nostri ragazzi oggi devono crescere e migliorare. Lo ripeto, vedremo a gennaio quello che il mercato offrirà".

Intanto il campionato ha accusato il primo terremoto con gli 11 punti di penalizzazione per il Rimini.

"Sono cose che colpiscono molto, ma purtroppo capitano da diversi anni a questa parte. Mi dispiace per il Rimini, per i calciatori e i tifosi. Iniziare il campionato con un meno dieci non è facile. La conferma, però, che qualcosa non va in questa categoria, ma che allo stesso tempo ci dà la convinzione che la nostro politica di massima attenzione al bilancio e di puntare sui giovani è quella giusta per avere un futuro certo in Serie C".

De Angelis, domenica arriva il Forlì reduce dal successo sul Ravenna. Altro match tra neopromosse.

"Una squadra ostica da affrontare che gioca spensierata e sulle ali dell’entusiasmo. Come noi nella passata stagione ha vinto il campionato e ha messo in difficoltà prima l’Arezzo e poi battuto il Ravenna. Ma si troverà di fronte una Samb diversa da quella della poule scudetto. Sarà un match difficile ma giocheremo in casa, dinanzi ai nostri tifosi che ci daranno la giusta mano per superare le insidie che i nostri avversari ci proporranno nel corso dei novanta minuti". Contro il Forlì, Palladini potrà contare su Nouhan Tourè e con ogni probabilità anche su Candellori e Tosi. Entrambi sono in ripresa e ci sono ancora tre giorni prima di sciogliere le riserve in merito al loro utilizzo contro la formazione romagnola.

