Affidata la gestione del centro del riuso

Sarà l’associazione ’Vicino a te’, guidata da Tiziana Antonini, a gestire il Centro del riuso di via Garda per i prossimi tre anni. Ieri, la firma della convenzione con cui l’Aps prende in carico la struttura, chiusa da un anno. Nell’aprile 2024 era stato approvato in consiglio il regolamento comunale per disciplinare il servizio. Dopodiché, a settembre, è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per la gestione del centro, ma è andato deserto. La svolta, il 24 gennaio quando Vicino a te ha protocollato la disponibilità ad occuparsi del Centro. L’amministrazione, valutata idoneità e possesso dei requisiti richiesti, ha deliberato l’affidamento della gestione in concessione gratuita. Il gestore dovrà curare la manutenzione e lo stoccaggio degli oggetti che saranno portati al centro e che i cittadini (il servizio è riservato ai soli residenti a Porto Sant’Elpidio) potranno prendere e riutilizzare. L’accesso è garantito per un minimo di due giorni a settimana, per almeno 3 ore al giorno: se al mattino 9,30 – 12,30; se pomeridiano, 15 -18 e dovrà essere garantita almeno un’apertura mensile al sabato. "Siamo felici di aver individuato una realtà del volontariato cittadino che si è già distinta per impegno e disponibilità, per farsi carico della gestione del Centro del riuso – commenta l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente –. Ringrazio Tiziana Antonini e l’associazione che gestirà un servizio importante per la comunità. Ora siamo pronti a ripartire". "Ma prima – aggiunge la Tiziana Antonini – faremo un inventario degli articoli presenti per verificare se, visto il periodo di chiusura, sono ancora in buono stato. Poi potremo riaprire. Presto comunicheremo giorni e orari. Confido nella collaborazione di altre associazioni di volontariato, a partire dal gruppo comunale di Protezione civile che, finora, aveva gestito il servizio e che ci sarà sicuramente di aiuto".