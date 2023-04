Affidata la protezione del sistema informatico

Il dirigente comunale degli affari generali, legali e risorse umane ha provveduto con propria determina al rinnovo della soluzione completa di firewal, di cui il sistema informatico del Comune di Porto San Giorgio si serve per monitorare il traffico in entrata e in uscita e proteggere così la rete comunale dall’accesso esterno da parte di utenti non autorizzati e l’accesso all’esterno verso siti potenzialmente pericolosi. Per queste motivazioni deve essere costantemente aggiornato contro virus, malware ecc. che viaggiano attraverso la rete internet. Considerato che con specifica determina del 5 novembre 2019 è stato affidato il servizio di manutenzione e assistenza del firewall alla ditta fornitrice, per un periodo di tre anni, per cui risultando al momento scaduto si rende necessario procedere al rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione dell’appliance al fine di mantenere adeguati livelli di sicurezza per l’intera rete comunale. Visto il preventivo presentato dalla ditta Olitecnica srl di Porto Sant’Elpidio, che, per il rinnovo triennale del servizio di assistenza e manutenzione “chiavi in mano tutto incluso” del firewall, propone un importo complessivo annuo di 2.415,60 iva inclusa, il dirigente decide di affidarle il servizio.