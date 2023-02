Agata Squarcia ha spento 100 candeline

La città di Porto San Giorgio festeggia l’ennesima signora residente che ha raggiunto la veneranda età di 100 anni. Lo scorso venerdì pomeriggio il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, si è recato a farle visita e portarle gli auguri a nome proprio e dell’amministrazione comunale, oltreché di tutta la cittadinanza. La signora centenaria si chiama Agata Squarcia è originaria dell’ascolano e risiede in via Martiri di Cefalonia, naturalmente a Porto San Giorgio. Nel giorno del suo compleanno ha avuto modo di festeggiare con i parenti e gli amici di famiglia, che l’hanno circondata di affetto e consumato con lei l’immancabile torta. Fabio Bragagnolo le ha consegnato una targa comunale celebrativa e un mazzo di fiori. “Il numero dei centenari presenti nella nostra città cresce di mese in mese – ha commentato il presidente del Consiglio - è il migliore dei riscontri quando affermiamo che a Porto San Giorgio si vive bene e a lungo”.