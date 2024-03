Agevolazioni per gli agricoltori, Carloni: "Così aiutiamo i giovani"

E’ stata denominata ‘Legge Carloni’ in riferimento a Mirco Carloni, deputato in quota Lega e presidente della Commissione agricoltura, che ha proposto una legge dedicata al rilancio dell’agricoltura giovanile. Per questo motivo il Governo stanzierà circa 200 milioni, per fronteggiare la crisi di un comparto che sta colpendo in particolare i giovani. La nuova legge punta appunto a creare nuova occupazione giovanile, ma anche a ripopolare le aree a forte vocazione agricola.

Carloni, a che punto siamo?

"La legge per giovani imprenditori agricoli è stata approvata e dovrebbe essere promulgata dal Presidente della Repubblica a giorni".

Quali sono gli obiettivi?

"Agevolazioni per i giovani fino a 40 anni per avviare una azienda, ma soprattutto prevede credito d’imposta per la formazione. Oggi un’impresa agricola deve fronteggiare mercati esteri, gestione finanziaria e intelligenza artificiale applicata, pertanto serve una cultura imprenditoriale, molto diversificata rispetto alla agronomia del passato. Inoltre si conta che con decreto il Masaf, ci sarà un fondo per le imprese a fare leva perché gli intermediari finanziari devono dare fiducia alle nuove imprese come avviene per le start up che beneficiano delle garanzie pubbliche; pertanto anche per l’agricoltore lo Stato deve porre la fiducia per garantire un accesso al credito agevolato".

Che tipo di agevolazioni?

"Le agevolazioni saranno applicate su vari livelli, principalmente per decreto Masaf, poi attraverso le Regioni, ma anche i comuni, nell’ultimo caso per fare un esempio con un’agevolazione per la creazione di mercati diretti. Dal mio punto di vista la legge che, come Lega abbiamo fatto e approvata, serve soprattutto a far capire che l’Italia nelle sue massime istituzioni crede nel futuro dell’agricoltura perché coincide con il futuro del Paese. Il nostro primo prodotto nazionale è il cibo, due terzi del territorio è fatto di aree agricole custodite proprio dalle imprese che ci lavorano. Se i giovani non porteranno avanti il lavoro e la sapienza dei genitori, non ci sarà futuro. Il segnale è rimettere al centro la cultura rurale, perché non sia solo una tradizione ma anche una prospettiva".

