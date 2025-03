Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del campo sportivo ‘Belletti’ (a Marina Picena) con il rifacimento del manto di gioco in erba sintetica, per 500mila euro (coperti con la contrazione di un mutuo con il Credito Sportivo). Un intervento che l’amministrazione Ciarpella ha inserito tra diversi altri e mirati alla valorizzazione degli impianti sportivi comunali nei prossimi 3 anni. Tra le 9 offerte pervenute (10 gli operatori richiedenti) è risultata aggiudicataria la Delfino Sport di Mosciano Sant’Angelo. Nelle prossime settimane l’azienda firmerà il contratto per l’avvio dei lavori, previsto quando sarà terminata la stagione agonistica. Procede la realizzazione di un percorso ciclabile da 640 m. al quartiere San Filippo, per 400mila euro, altra opera finanziata con mutuo del Credito Sportivo. Dovrebbero essere ultimati entro maggio i lavori per il campo da calciotto al quartiere Cretarola. "Il rifacimento del Belletti è stato uno dei primi lavori programmati sugli impianti sportivi – ricorda l’assessore allo sport, Enzo Farina –. Si tratta di un campo sportivo molto utilizzato dalle nostre società giovanili che, dopo alcuni anni, aveva bisogno di ripristinare condizioni di gioco ottimali. A Cretarola intendiamo rendere più funzionale la struttura con un ulteriore investimento per spogliatoi adiacenti al campo da gioco". Prosegue il sindaco Massimiliano Ciarpella: "Stiamo puntando sulle strutture sportive. Abbiamo previsto lavori per rigenerare spazi esistenti o crearne di nuovi, per sostenere le società locali e incentivare l’aggregazione e uno stile di vita sano". E in prospettiva c’è l’intervento al palasport di via Ungheria con una previsione di 400mila euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico "ritenendo prioritario migliorare il più importante impianto indoor della città".